Omicidio Bergamini, notificato avviso conclusione indagini a Roberto Internò

Per la prima volta dopo 37 anni vengono messi nero su bianco dalla Procura di Castrovillari i nomi delle tre persone che, in concorso, avrebbero causato la morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre del 1989. All'ex fidanzata Isabella Internò, che ha alle spalle una condanna a 16 anni di reclusione in primo grado, si aggiungono ora quelli del padre Franco Internò deceduto e quello di Roberto Internò, cugino di Isabella, per il quale nel 2024 la corte d'assise di Cosenza chiese la trasmissione atti alla Procura di Castrovillari. Il pm Primicerio, dopo due anni, ha notificato la chiusura indagini a Roberto Internò. Sarebbero emersi nuovi elementi, che hanno reso possibile da parte dell’accusa, individuare i due presunti esecutori materiali dell’omicidio tramite asfissia meccanica violenta a Roseto Capo Spulico, dove il ragazzo fu accompagnato dall’ex fidanzata. Il tutto, prima che il corpo fosse adagiato sull’asfalto e sormontato dal camion guidato da Raffaele Pisano. La sentenza di secondo grado a carico di Isabella Internò era attesa per il 17 novembre, ma alla luce di questi sviluppi potrebbe slittare. I due procedimenti corrono parallelamente, ma si uniscono nell’accusa di concorso in omicidio volontario premeditato, che sarebbe stato messo in atto – sostiene la Procura – per ragioni di possesso e di gelosia nutriti dall’ex fidanzata nei confronti di Denis e nella sua determinazione a non accettare la scelta del ragazzo di porre fine al loro rapporto, soprattutto dopo l’aborto del 1987.