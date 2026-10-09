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"90-10, Storie di Calcio": il nuovo episodio su Gianluca Vialli a Stamford Bridge su Sky

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Il nuovo episodio di "90-10, Storie di Calcio con Stefano Borghi" racconta la storia del primo italiano a guidare una squadra di Premier League: Gianluca Vialli. Su Sky e in streaming su NOW da venerdì 9 ottobre

Il nuovo episodio di "90/10, Storie di Calcio con Stefano Borghi" è dedicato a Gianluca Vialli. Nel 1996 - dopo aver conquistato anche la Champions League - lascia la Juventus per trasferirsi a Londra e iniziare una nuova avventura con il Chelsea. Due anni più tardi, nel febbraio 1998, arriva la svolta: a quasi 34 anni Vialli diventa player-manager dei Blues, entrando nella storia come il primo italiano a guidare una squadra in Premier League. L'episodio, "Vialli, il primo italiano di Stamford Bridge" è in onda, su Sky e in streaming su NOW, a partire da venerdì 9 ottobre. Disponibile anche on demand.

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