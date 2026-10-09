Il nuovo episodio di "90/10, Storie di Calcio con Stefano Borghi" è dedicato a Gianluca Vialli. Nel 1996 - dopo aver conquistato anche la Champions League - lascia la Juventus per trasferirsi a Londra e iniziare una nuova avventura con il Chelsea. Due anni più tardi, nel febbraio 1998, arriva la svolta: a quasi 34 anni Vialli diventa player-manager dei Blues, entrando nella storia come il primo italiano a guidare una squadra in Premier League. L'episodio, "Vialli, il primo italiano di Stamford Bridge" è in onda, su Sky e in streaming su NOW, a partire da venerdì 9 ottobre. Disponibile anche on demand.