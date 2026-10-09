In una Serie A che viaggia alla media di oltre 6 gol a partita , è tempo di confronti tra chi punta ad alzare trofei e chi sogna di ripetersi. Con questo concept Napoli e L84 Torino incrociano i propri destini su Sky Sport Max e in streaming su NOW (diretta venerdì alle ore 20.30) , nel big match della quinta giornata di regular season. Un confronto che evoca ricordi iconici. Come quello del finale mozzafiato della semi (gara-3) del 2024, quando gli azzurri di Colini rimontarono quattro volte i verdeneri di Paniccia, tra tempi regolamentari e supplementari, prima dell’incredibile epilogo: a una manciata di secondi dai rigori Vidal ha la palla del nuovo vantaggio torinese ma la sua conclusione a botta sicura si stampa sul palo; è proprio da lì che nasce la letale ripartenza napoletana concretizzata da Borruto, il 4-5 che vale una finale scudetto. Napoli-L84 Torino è stata anche una delle ultime semi per il tricolore: nella passata stagione i futuri campioni d’Italia vinsero entrambe le sfide contro gli azzurri di Ciccio Angelini. Il presente, invece, dice che il Napoli è imbattuto e insegue a due lunghezze proprio la L84 Torino, capolista a punteggio pieno insieme alla Covei Meta Catania Bricocity.

Napoli-L84 Torino su Sky. Le parole di Guitta e Liberti

Ha messo il sigillo sul derby di Benevento. Thiago Mendes Rocha, per amici e nemici sportivi semplicemente Guitta, ha cominciato il suo primo campionato italiano già con due reti. "La nostra squadra è molto offensiva e ciò si sposa bene con il mio gioco - spiega il portiere-goleador brasiliano -, migliorando un po' la fase difensiva potremmo crescere ancora. Chiaramente ci sono molti giocatori arrivati quest'anno e credo che entro qualche mese si sistemeranno tutti gli automatismi. Abbiamo quanto serve per continuare ad esprimerci al meglio". Al PalaVesuvio arrivano i campioni d’Italia, in grande forma: "Test molto importante - sottolinea - siamo carichi e preparati, vogliamo disputare una grande partita per mettere in tasca la vittoria. I miei gol? "Fin dall'inizio della mia carriera ho cercato di aggiungere al mio gioco la capacità di giocare con i piedi e negli ultimi anni ho fatto buoni numeri in termini di marcature, spero che anche qui vada avanti così". Percorso netto, finora, per la L84 Torino, sempre a segno in questo scorcio di campionato. "Sicuramente un buon avvio". Parola dell’Azzurro Francesco Liberti: "Quattro vittorie su quattro sono chiaramente un ottimo risultato. Penso che forse siamo stati meno costanti in fase difensiva - ammette -, prendendo troppi gol rispetto ai nostri standard, quindi dovremo mettere un po' più di attenzione in fase difensiva - continua El Diablo -, contro il Napoli sarà sicuramente un big match molto bello da giocare. Penso che la sfida pesi il giusto, perché la stagione è lunghissima e le partite decisive devono ancora arrivare. Tuttavia è ovviamente un test molto importante per capire a che punto siamo con il potenziale, sia per noi che per loro. Dovremo stare attenti alle loro individualità perché sono eccezionali in tutti i ruoli, mentre il nostro punto di forza è che siamo una squadra completa, lunga e unita in tutte le fasi. Ciò ci permette di mantenere un livello alto in tutti i momenti della partita".