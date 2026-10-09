Serie A futsal, 5^ giornata: stasera Napoli-L84 Torino su Skyguida tv
PalaVesuvio vestito a festa per il big match tra imbattute, divise da due punti in classifica (live stasera alle 20.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW). La Meta Catania punta sulla cinquina di Avellino. Lo Sporting Sala Consilina cerca riscatto, al Feldi Eboli continuità. Sia all'Active Network Viterbo sia al Vinumitaly Petrarca serve il primo acuto
In una Serie A che viaggia alla media di oltre 6 gol a partita, è tempo di confronti tra chi punta ad alzare trofei e chi sogna di ripetersi. Con questo concept Napoli e L84 Torino incrociano i propri destini su Sky Sport Max e in streaming su NOW (diretta venerdì alle ore 20.30), nel big match della quinta giornata di regular season. Un confronto che evoca ricordi iconici. Come quello del finale mozzafiato della semi (gara-3) del 2024, quando gli azzurri di Colini rimontarono quattro volte i verdeneri di Paniccia, tra tempi regolamentari e supplementari, prima dell’incredibile epilogo: a una manciata di secondi dai rigori Vidal ha la palla del nuovo vantaggio torinese ma la sua conclusione a botta sicura si stampa sul palo; è proprio da lì che nasce la letale ripartenza napoletana concretizzata da Borruto, il 4-5 che vale una finale scudetto. Napoli-L84 Torino è stata anche una delle ultime semi per il tricolore: nella passata stagione i futuri campioni d’Italia vinsero entrambe le sfide contro gli azzurri di Ciccio Angelini. Il presente, invece, dice che il Napoli è imbattuto e insegue a due lunghezze proprio la L84 Torino, capolista a punteggio pieno insieme alla Covei Meta Catania Bricocity.
Napoli-L84 Torino su Sky. Le parole di Guitta e Liberti
Ha messo il sigillo sul derby di Benevento. Thiago Mendes Rocha, per amici e nemici sportivi semplicemente Guitta, ha cominciato il suo primo campionato italiano già con due reti. "La nostra squadra è molto offensiva e ciò si sposa bene con il mio gioco - spiega il portiere-goleador brasiliano -, migliorando un po' la fase difensiva potremmo crescere ancora. Chiaramente ci sono molti giocatori arrivati quest'anno e credo che entro qualche mese si sistemeranno tutti gli automatismi. Abbiamo quanto serve per continuare ad esprimerci al meglio". Al PalaVesuvio arrivano i campioni d’Italia, in grande forma: "Test molto importante - sottolinea - siamo carichi e preparati, vogliamo disputare una grande partita per mettere in tasca la vittoria. I miei gol? "Fin dall'inizio della mia carriera ho cercato di aggiungere al mio gioco la capacità di giocare con i piedi e negli ultimi anni ho fatto buoni numeri in termini di marcature, spero che anche qui vada avanti così". Percorso netto, finora, per la L84 Torino, sempre a segno in questo scorcio di campionato. "Sicuramente un buon avvio". Parola dell’Azzurro Francesco Liberti: "Quattro vittorie su quattro sono chiaramente un ottimo risultato. Penso che forse siamo stati meno costanti in fase difensiva - ammette -, prendendo troppi gol rispetto ai nostri standard, quindi dovremo mettere un po' più di attenzione in fase difensiva - continua El Diablo -, contro il Napoli sarà sicuramente un big match molto bello da giocare. Penso che la sfida pesi il giusto, perché la stagione è lunghissima e le partite decisive devono ancora arrivare. Tuttavia è ovviamente un test molto importante per capire a che punto siamo con il potenziale, sia per noi che per loro. Dovremo stare attenti alle loro individualità perché sono eccezionali in tutti i ruoli, mentre il nostro punto di forza è che siamo una squadra completa, lunga e unita in tutte le fasi. Ciò ci permette di mantenere un livello alto in tutti i momenti della partita".
Trappola ad Avellino per la Meta Catania
Ovviamente il big tra Napoli e L84 Torino catalizza una quinta giornata che potrebbe favorire la vetta in solitaria della Covei Meta Catania Bricocity, non prima però di aver violato il PalaDelMauro di Avellino nel posticipo, e battuto un Sandro Abate che in settimana ha visto accolto il reclamo avverso l’1-1 di Giovinazzo, trasformato in 0-6 a tavolino. Negli altri incontri lo Sporting Sala Consilina medita riscatto con un Global Work Capurso che si è appena sbloccato. Came Treviso a caccia del quarto risultato utile di fila contro una Fortitudo che ha appena cambiato allenatore, riportando a Pomezia Alessandro Nuccorini in luogo di Maurizio Grassi; la Roma deve dimenticare Catania nel "derby giallorosso" col Benevento, mentre la Feldi Eboli cerca continuità a Giovinazzo, sia all'Active Network Viterbo sia al Vinumitaly Petrarca serve il primo acuto.
Il programma della 5^ giornata
Questo il programma completo della 5^ giornata di Serie A: Active Network-Vinumitaly Petrarca (venerdì, ore 19), Defender Giovinazzo-Feldi Eboli (venerdì ore 20), Came Treviso-Fortitudo Pomezia (venerdì ore 20.30), Napoli-L84 Torino (venerdì, ore 20.30 live su Sky Sport Max e su NOW), Roma-Benevento (venerdì, ore 20.30), Sporting Sala Consilina-Global Work Capurso (venerdì, ore 20.30), Sandro Abate-Covei Meta Catania Bricocity (sabato, ore 15).