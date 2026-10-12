I rossazzurri ribaltano il Sandro Abate, passano nel finale ad Avellino, e fanno 5 su 5. Un super Napoli ferma la L84 Torino, riscatto Sporting Sala Consilina, il Came Treviso non si ferma più. Salta la panchina del Vinumitaly Petrarca. Tutti i risulati della 5^ giornata
Cinquantuno reti nella quinta giornata di Serie A, come il record stagionale della settimana precedente. Si va in sosta per gli impegni della Nazionale di Salvo Samperi nelle Qualificazioni Mondiali, con 224 all’attivo e una media di 6,4 gol a partita, che testimoniano la spettacolarità di una regular season partita alla grande.
Una sola squadra al comando
C’è rimasta soltanto la Covei Meta Catania a punteggio pieno. I rossazzurri di Juanra rischiano grosso ad Avellino, ma riescono a ribaltare il 3-1 del Sandro Abate negli ultimi quattro minuti, con un’epica rimonta iniziata da Podda (centesimo gol con gli etnei), continuata con Fits (doppietta) e chiusa con Pulvirenti. Finisce 5-3. Cinque, come i successi di fila dei vicecampioni d’Italia. Alle sue spalle c'è un tanto ottimo quanto dominante e imbattuto Napoli. Gli azzurri di Ciccio Angelini stendono 5-2 una L84 Torino la cui fase difensiva non sta funzionando come dovrebbe: Arillo l’mvp dello Sky Match.
Riscatti, sorprese e secondo cambio in panchina
Si va in sosta con lo Sporting Sala Consilina che si riscatta: nel segno di Brunelli batte 7-3 il Global Work Capurso e aggancia la L84 Torino al terzo posto. Al quarto c'è la grande rivelazione di questo scorcio di campionato, il Came Treviso, che piega la Fortitudo Pomezia passata nelle mani di Alessandro Nuccorini con un Japa Vieira elevato al quadrato, portando a quattro i risultati utili consecutivi, con tre successi. Troppo altalenante la Feldi Eboli di inizio regular season: alle Volpi di Antonelli non basta il parziale di 6-3 nella ripresa a Giovinazzo e nemmeno un tiro libero nel finale (fallito da Felipinho, ipnotizzato da Thiago Perez) che avrebbe potuto valere il 7-6. Il pari sa di brodino per i salernitani. Torna a sorridere, invece, la Roma, di misura (2-1) sul Benevento. L’Active Network Viterbo si sblocca con un importante 7-1 (tripletta del portiere Ducci!) ai danni del Vinumitaly Petrarca, un ko che costa la panchina a Luca Giampaolo, avvicendato da Pino Milella.