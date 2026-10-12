I rossazzurri ribaltano il Sandro Abate, passano nel finale ad Avellino, e fanno 5 su 5. Un super Napoli ferma la L84 Torino, riscatto Sporting Sala Consilina, il Came Treviso non si ferma più. Salta la panchina del Vinumitaly Petrarca. Tutti i risulati della 5^ giornata

Cinquantuno reti nella quinta giornata di Serie A, come il record stagionale della settimana precedente. Si va in sosta per gli impegni della Nazionale di Salvo Samperi nelle Qualificazioni Mondiali, con 224 all’attivo e una media di 6,4 gol a partita, che testimoniano la spettacolarità di una regular season partita alla grande.

Una sola squadra al comando

C’è rimasta soltanto la Covei Meta Catania a punteggio pieno. I rossazzurri di Juanra rischiano grosso ad Avellino, ma riescono a ribaltare il 3-1 del Sandro Abate negli ultimi quattro minuti, con un’epica rimonta iniziata da Podda (centesimo gol con gli etnei), continuata con Fits (doppietta) e chiusa con Pulvirenti. Finisce 5-3. Cinque, come i successi di fila dei vicecampioni d’Italia. Alle sue spalle c'è un tanto ottimo quanto dominante e imbattuto Napoli. Gli azzurri di Ciccio Angelini stendono 5-2 una L84 Torino la cui fase difensiva non sta funzionando come dovrebbe: Arillo l’mvp dello Sky Match.