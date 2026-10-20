Le squadre con il miglior avvio di stagione nella storia: il Barcellona entra in top 10
Super avvio di stagione per il Barcellona di Flick. I blaugrana hanno conquistato 11 successi consecutivi, entrando nella top 10 della classifica all time delle squadre con la serie più lunga di vittorie consecutive dall'inizio della stagione, considerando tutte le competizioni ufficiali. La classifica comprende tutti i club dei dieci principali campionati europei e c'è anche un'italiana. Di seguito la classifica (dati Transfermarkt).
- Vittorie consecutive: 11
- Stagioni: 1961/62 e 1968/69
- Vittorie consecutive: 11
- Stagione: 1974/75
- Vittorie consecutive: 11
- Stagione: 1980/81
- Vittorie consecutive: 11
- Stagione: 2010/11
- Vittorie consecutive: 11
- Stagione: 2015/16
- Vittorie consecutive: 11
- Stagione: 2026/27
- Vittorie consecutive: 13
- Stagione: 1939/40
- Vittorie consecutive: 13
- Stagione: 1992/93
- Vittorie consecutive: 13
- Stagione: 2013/14
- Vittorie consecutive: 13
- Stagione: 2022/23
- Vittorie consecutive: 14
- Stagione: 1982/83
- Vittorie consecutive: 16
- Stagione: 1995/96
- Vittorie consecutive: 16
- Stagione: 2000/01
- Vittorie consecutive: 16
- Stagione: 2025/26
- Vittorie consecutive: 19
- Stagione: 2023/24