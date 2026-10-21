Morto a 70 anni il giornalista Roberto Bernabai

Dopo una breve malattia il giornalista è morto nella notte: Roberto Bernabai aveva 70 anni ed è stato storica firma e conduttore del tg di LA 7 e prima di Telemontecarlo, dove ha commentato per anni le partite della Liga spagnola, Mondiali ed Europei di calcio, oltre che le Olimpiadi di Barcellona 1992

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: dopo una breve malattia, è morto nella notte Roberto Bernabai. Aveva 70 anni. Nato a Roma, Bernabai aveva iniziato la sua attività giornalistica nel 1975 collaborando con vari periodici. Dal 1985 al 1990 è stato radiocronista e conduttore in emittenti televisive regionali laziali. Nel 1990 è entrato nella redazione sportiva di Telemontecarlo (TMC), dove ha seguito come inviato e telecronista tre Mondiali di calcio (1990, 1994, 1998), tre Europei (1992, 1996, 2000) e le Olimpiadi di Barcellona 1992. Per sei stagioni è stato, insieme a Francesco Izzi, telecronista della Liga spagnola su TMC e TMC2, in coppia con Giancarlo De Sisti. Dal 1992 ha condotto i telegiornali sportivi e vari programmi per TMC/LA7, e dal 2006-2007 ha guidato per due anni Area Gol su Cartapiù, con studi pre e post partita di Serie A e Coppa UEFA.