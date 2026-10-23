Giovane calciatore della Tritium morto investito dopo un allenamento

Rayan Lawaj aveva 14 anni e sognava di diventare un calciatore professionista. Ogni mattina partiva da Martinengo e andava a scuola a Bergamo; poi, nel pomeriggio, all’allenamento con la Tritium, a Trezzo sull’Adda, e di sera tornava a casa. Una cinquantina di chilometri in totale, spesso coprendo lunghi tratti a piedi. Martedì 20 ottobre, intorno alle 22.40, Rayan è stato investito da un’auto mentre camminava, nell’oscurità e sotto la pioggia, lungo la ex statale 498 tra Ghisalba e Martinengo, dopo aver terminato gli allenamenti serali con la sua squadra. Rayan, che probabilmente aveva usufruito di un passaggio per arrivare fin lì, camminava da solo lungo la carreggiata quando, in un tratto scarsamente illuminato, è arrivata un’auto guidata da un 38enne che lo ha visto all’ultimo istante e non è riuscito ad evitare l’impatto. A bordo strada è rimasto il suo borsone con la tenuta da gioco e le scarpette da calcio. Rayan è morto giovedì 22 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Il ragazzo giocava con le giovanili della Tritium dopo le esperienze nel Comun Nuovo e nell’Uso Zanica. E’ stata la società bergamasca a dare notizia della sua morte: “Non ci sono parole... Addolorati e attoniti per il triste accaduto ci stringiamo al dolore della famiglia e a loro siamo profondamente vicini in questo triste e drammatico momento”.