Un digiuno lungo 25 anni. Harry Kane ha riportato il Pallone d'Oro in Inghilterra: l'ultimo a riuscirci era stato un altro attaccante, Michael Owen nel 2001. Durante questo lasso di tempo qualche loro connazionale aveva solo sfiorato il premio personale più ambito da un calciatore. Ecco, per ognuno di questi anni, l'inglese posizionato meglio nella classifica finale

LA CLASSIFICA FINALE DEL 7O^ PALLONE D'ORO - TUTTI I PREMI