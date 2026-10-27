Pallone d'Oro... It's coming home, ma quanti campioni inglesi non l'hanno mai vinto
Un digiuno lungo 25 anni. Harry Kane ha riportato il Pallone d'Oro in Inghilterra: l'ultimo a riuscirci era stato un altro attaccante, Michael Owen nel 2001. Durante questo lasso di tempo qualche loro connazionale aveva solo sfiorato il premio personale più ambito da un calciatore. Ecco, per ognuno di questi anni, l'inglese posizionato meglio nella classifica finale
- Prima del bomber del Bayern, l'ultimo inglese a vincere il Pallone d'Oro era stato l'attaccante del Liverpool nel 2001. Ci riuscì giovanissimo, a 21 anni. Promessa ed enfant prodige del calcio inglese, la sua carriera successiva non è stata all'altezza del premio ricevuto. Praticamente il contrario di Kane, vincitore a 33 anni e al culmine di un'evoluzione in continua ascesa
- In mezzo sono passati 25 anni, ecco gli altri inglesi che si sono avvicinati al premio nel frattempo:
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2003: 10°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2005: 2°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2006: 17°
- Pallone d'Oro 2005: 3°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2007: 13°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2008: 10°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2004: 8°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2009: 8°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2011: 5°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2012: 15°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2016: 8°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2019: 12°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2021: 15°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2023: 18°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2024: 3°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2025: 8°
- Vincitore del Pallone d'Oro 2026
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2017: 10°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2018: 10°
- Miglior inglese al Pallone d'Oro 2022: 20°
- Destino vuole che Kane abbia vinto il premio nell'anno in cui è scomparso uno degli altri 4 giocatori inglesi in grado di vincerlo, Kevin Keegan (in foto). Anche lui, come Harry, lo vinse giocando per una squadra tedesca, l'Amburgo (nel 1978 e nel 1979)
- Oltre a Kane, Owen e al bis di Keegan, è inglese il primo Pallone d'Oro della storia, Stanley Matthews. In più c'è stato anche Bobby Charlton, primo nel 1966