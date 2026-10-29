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Cristiano Ronaldo dopo la vittoria del B.O.A.T: "Il calcio è dei tifosi"

il messaggio

Nella già affollatissima bacheca di Cristiano Ronaldo c'è spazio per un altro premio. Il portoghese ha ricevuto il B.O.A.T.,ovvero il miglior Pallone d'Oro di sempre, che ha premiato quello conquistato da CR7 nel 2008. A decretare il vincitore sono stati i tifosi che Ronaldo ha voluto ringraziare con un messaggio su Instagram: "Il calcio appartiene ai tifosi! Grazie a tutti i tifosi di tutto il mondo, il Ballon d'Or di tutti i tempi è anche vostro"

IL MIGLIOR PALLONE D'ORO DI TUTTI I TEMPI: LA CLASSIFICA

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