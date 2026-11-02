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Messi, che gol con l'Inter Miami dopo aver saltato 3 avversari! Video

MLS

Messi ancora decisivo. L’argentino trascina l’Inter Miami al 2-1 in rimonta contro New England con un assist e uno splendido gol: salta tre avversari e segna dalla distanza. Una giocata che vale tre punti, il secondo posto nella Eastern Conference e la qualificazione alla Concacaf Champions Cup 2027

MESSI, L'ULTIMO TANGO

Lionel Messi trascina ancora l’Inter Miami. La leggende argentina è protagonista della vittoria in rimonta per 2-1 sul campo dei New England Revolution. Messi è decisivo con un assist e con il gol che consegna alla squadra della Florida tre punti pesanti. Splendida l'azione di Leo, che salta tre avversari e poi infila dalla mezza distanza! Il successo permette all’Inter Miami di centrare la qualificazione alla Concacaf Champions Cup 2027 e contemporaneamente di scavalcare New England, salendo al secondo posto della Eastern Conference. Un risultato importante anche in classifica, arrivato a una sola giornata dalla conclusione della regular season di MLS.

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