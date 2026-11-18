Messi e Cristiano Ronaldo dominavano già il calcio mondiale, ma il conto dei Palloni d'Oro era diverso: quattro per l'argentino, uno per il portoghese. Le stelle della generazione successiva dovevano ancora farsi conoscere: Haaland aveva 13 anni, Mbappé 14 e ovviamente non avevano ancora esordito tra i professionisti.

Lamine Yamal ne aveva appena 6 e non era ancora entrato nel settore giovanile del Barcellona. Il Barça aveva appena comprato Neymar, Bale si era trasferito al Real Madrid. E l'attuale Pallone d'Oro Harry Kane? A 20 anni era tornato al Tottenham dopo il prestito al Leicester e aspettava ancora il primo gol in Premier League.