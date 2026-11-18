GTA VI in uscita il 19 novembre, com'era il mondo dello sport quando è uscito GTA 5?back in 2013
Introduzione
Giovedì 19 novembre uscirà GTA VI, il nuovo capitolo della celebre saga di videogiochi firmata Rockstar Games, atteso da anni da milioni di appassionati. Dal lancio di GTA V, il 17 settembre 2013, sono passati più di 13 anni: un'attesa lunghissima, durante la quale anche il mondo dello sport è cambiato parecchio. Sono nate nuove stelle, sono finiti cicli e sono stati riscritti record. Ma com'era lo sport allora?
Quello che devi sapere
Cos'è GTA VI
Partiamo dall'inizio: cos'è Grand Theft Auto VI? Si tratta del nuovo capitolo della celebre saga di videogiochi d'azione di Rockstar Games, ambientato in un "open-world" completamente esplorabile. In uscita il 19 novembre, arriva a oltre 13 anni da GTA V, pubblicato nel settembre 2013 e capace di superare i 230 milioni di copie distribuite nel mondo. Un progetto dal budget stimato dal Financial Times tra 1 e 1,5 miliardi di dollari (cifra non confermata ufficialmente) che punta a riscrivere gli standard del mondo videoludico. Ma com’era lo sport quando usciva il suo predecessore?
La curiosità: GTA V uscì in una serata di Champions
Il 17 settembre 2013, mentre milioni di appassionati iniziavano a esplorare Los Santos, si apriva la fase a gironi della Champions League 2013/14. Il Bayern Monaco era campione d'Europa in carica dopo aver battuto il Borussia Dortmund in finale. Quella sera la Juventus di Antonio Conte pareggiava 1-1 a Copenaghen grazie a un gol di Fabio Quagliarella. A Istanbul, invece, il Real Madrid di Carlo Ancelotti cominciava la caccia alla Decima travolgendo il Galatasaray 6-1 con una tripletta di Cristiano Ronaldo. Il portoghese avrebbe chiuso quell'edizione con 17 gol, l’ultimo nella finale vinta a Lisbona contro l'Atletico Madrid.
In Serie A la Juve era campione in carica, il Sassuolo al primo anno
La Juventus di Antonio Conte era campione d'Italia in carica, al secondo scudetto consecutivo. Le neopromosse erano Sassuolo, Verona e Livorno: per i neroverdi era la prima partecipazione alla Serie A. Avevano preso il posto di Palermo, Siena e Pescara, retrocesse nella stagione precedente.
De Rossi, Fabregas e non solo: gli allenatori di oggi giocavano ancora
Tanti protagonisti delle panchine di oggi indossavano ancora gli scarpini. De Rossi era un punto fermo della Roma, Pirlo era il regista della Juventus di Conte e Thiago Motta giocava nel Psg. Gilardino segnava nel Genoa, Palladino vestiva la maglia del Parma e Fabregas quella del Barcellona. Chivu era ancora un calciatore dell'Inter. Gattuso, invece, aveva già cambiato lavoro così come Grosso: il primo allenava il Palermo in Serie B, il secondo era il vice allenatore della Primavera della Juventus.
Messi aveva vinto quattro Palloni d'Oro, CR7 uno. E Yamal aveva 6 anni
Messi e Cristiano Ronaldo dominavano già il calcio mondiale, ma il conto dei Palloni d'Oro era diverso: quattro per l'argentino, uno per il portoghese. Le stelle della generazione successiva dovevano ancora farsi conoscere: Haaland aveva 13 anni, Mbappé 14 e ovviamente non avevano ancora esordito tra i professionisti.
Lamine Yamal ne aveva appena 6 e non era ancora entrato nel settore giovanile del Barcellona. Il Barça aveva appena comprato Neymar, Bale si era trasferito al Real Madrid. E l'attuale Pallone d'Oro Harry Kane? A 20 anni era tornato al Tottenham dopo il prestito al Leicester e aspettava ancora il primo gol in Premier League.
E gli altri campioni?
Dei futuri Palloni d'Oro, Modric aveva 28 anni ed era alla seconda stagione al Real Madrid insieme a Benzema, Rodri ne aveva 17 ed era appena passato dalle giovanili dell'Atletico Madrid a quelle del Villarreal. Dembélé, a 16 anni, giocava nel vivaio del Rennes.
Lautaro Martinez e Barella avevano entrambi 16 anni: il primo giocava in Argentina, il secondo nel vivaio del Cagliari. Donnarumma, a 14 anni, era appena arrivato al Milan. Jude Bellingham e Musiala ne avevano soltanto 10 e crescevano nelle giovanili del Birmingham City e del Chelsea.
L'Italia di Prandelli qualificata ai Mondiali in Brasile
Il commissario tecnico dell'Italia era Cesare Prandelli, in porta c'era Buffon, in regia Pirlo e in attacco Balotelli. L'Italia era vicecampione d'Europa e nell'estate 2013 aveva chiuso al terzo posto la Confederations Cup, perdendo in semifinale ai rigori con la Spagna. Gli azzurri avevano da poco staccato il pass per Brasile 2014, ancora oggi l'ultimo Mondiale disputato dall'Italia.
Sinner aveva 12 anni, Alcaraz 10: il tennis era dei "Big Three"
Jannik Sinner aveva appena compiuto 12 anni e Carlos Alcaraz ne aveva 10. Il tennis era il regno di Federer, Nadal e Djokovic, ma le gerarchie nei titoli Slam erano diverse: lo svizzero comandava con 17, lo spagnolo inseguiva a 13 e il serbo era ancora a quota 6. Nadal aveva da poco battuto Djokovic nella finale degli US Open, mentre Murray aveva conquistato il suo primo Wimbledon, riportando un britannico al successo nel singolare maschile dopo 77 anni.
In F1 dominava Vettel, Kimi aveva solo 7 anni
Sebastian Vettel era il campione del mondo in carica, reduce da tre titoli consecutivi con la Red Bull, e si avviava a conquistare il quarto. In Ferrari c'erano Fernando Alonso e Felipe Massa. Lewis Hamilton, invece, aveva vinto un solo Mondiale, quello del 2008 con la McLaren, e disputava la sua prima stagione in Mercedes.
Max Verstappen e Charles Leclerc avevano entrambi 15 anni e correvano ancora nei kart: il debutto in Formula 1 sarebbe arrivato rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Kimi Antonelli, invece, aveva appena compiuto 7 anni e muoveva i primi passi nel karting. I circuiti del Mondiale erano ancora un traguardo lontano.
Marc Marquez campione al debutto, Rossi di nuovo in Yamaha
Il campione del mondo in carica era Jorge Lorenzo, ma in testa al Mondiale c'era un debuttante di 20 anni: Marc Marquez, alla prima stagione in MotoGP con la Honda ufficiale. Lo spagnolo aveva già vinto i titoli in 125 e Moto2 e a novembre 2013 avrebbe conquistato anche quello della top class, diventando il più giovane campione della storia della MotoGP. Valentino Rossi, invece, era tornato in Yamaha dopo due stagioni difficili in Ducati, ritrovando proprio Lorenzo come compagno di squadra.
Pecco Bagnaia, a 16 anni, disputava la sua prima stagione in Moto3 con il Team Italia. Jorge Martin, quindicenne, correva nella Rookies Cup, mentre Marco Bezzecchi, quattordicenne, non aveva ancora debuttato nel Motomondiale.
LeBron regnava a Miami, Curry era ancora senza titoli
I Miami Heat erano campioni NBA, reduci dal secondo titolo consecutivo conquistato battendo San Antonio in finale. LeBron James guidava la squadra insieme a Dwyane Wade e Chris Bosh. Stephen Curry, invece, non aveva ancora vinto un titolo né un premio MVP e aspettava la prima partecipazione all'All-Star Game. Giannis Antetokounmpo doveva persino esordire in NBA: Milwaukee lo aveva appena scelto al numero 15 del Draft. Victor Wembanyama, invece, aveva appena 9 anni.
Usain Bolt era l'uomo più veloce al mondo
Il volto dell'atletica mondiale era Usain Bolt. Il giamaicano aveva appena conquistato tre ori ai Mondiali di Mosca, vincendo i 100 metri, i 200 e la staffetta 4x100. A 27 anni era già il primatista mondiale dei 100 e dei 200 e, dopo le vittorie olimpiche di Pechino e Londra, continuava a dominare la velocità. L'uomo da battere era sempre lui.
Marcell Jacobs aveva 18 anni ed era ancora lontano dai grandi traguardi nei 100 metri, mentre Gianmarco Tamberi ne aveva 21 ed era agli inizi della carriera internazionale.
Federica Pellegrini era appena tornata sul podio mondiale
Federica Pellegrini aveva 25 anni e aveva appena conquistato l'argento nei 200 stile libero ai Mondiali di Barcellona. Era già campionessa olimpica di Pechino 2008 e aveva firmato la doppietta mondiale nei 200 e 400 stile libero sia a Roma 2009 sia a Shanghai 2011.
Gregorio Paltrinieri, diciannovenne, era reduce dal bronzo mondiale nei 1500. In Nazionale c'era ancora Filippo Magnini, già due volte campione del mondo nei 100 stile libero.
Nibali aveva vinto il Giro d'Italia, Pogacar non aveva ancora 15 anni
Vincenzo Nibali aveva vinto il suo primo Giro d'Italia e, appena due giorni prima dell'uscita di GTA V, aveva chiuso la Vuelta al secondo posto, a soli 37 secondi dall'americano Chris Horner. L'estate successiva lo Squalo avrebbe conquistato anche il Tour de France. E Tadej Pogacar? Il giorno in cui il gioco arrivò nei negozi aveva ancora 14 anni: ne avrebbe compiuti 15 quattro giorni dopo.