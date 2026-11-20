Serie A futsal, le partite della 9^ giornata: Sandro Abate-Capurso su Skyguida tv
Meta Catania a caccia della nona vittoria di fila, Vinumitaly Petrarca permettendo. Napoli a Orte contro l’Active Network per riscattarsi. Roma-Sala Consilina snodo Final Eight di Coppa Italia, Came Treviso-Benevento promette spettacolo, Feldi Eboli-Fortitudo Pomezia: vietato sbagliare
Sarà la capolista a punteggio pieno della Serie A, insieme ad altri tre friday night, ad aprire la due giorni con il top del futsal italiano. Covei Meta Catania Bricocity pronta a suonare la nona sinfonia davanti al proprio pubblico, ma attenzione al Vinumitaly Petrarca di Pino Milella, che dopo essersi sbloccato in trasferta è reduce dall’importante successo patavino contro la quotata Feldi Eboli. Napoli obbligato a riscattare lo scivolone con la Came, consapevole che l’Active Network con le big si esalta sempre, per di più in casa. Came Treviso-Benevento promette spettacolo, un match tra squadre che stanno attraversando un ottimo periodo di forma, inversamente proporzionale a Feldi Eboli e Fortitudo Pomezia, una alle prese con la lenta metabolizzazione del forte rinnovamento estivo, l’altra ancora a caccia del primo acuto. Roma-Sporting Sala Consilina uno snodo per la corsa alla Final Eight di Coppa Italia. Su Sky Sport un match dallo show garantito.
Sandro Abate-Capurso stasera live su Sky
Qualità ed esperienza da una parte, estrema facilità di segnare dall’altra: con queste skills Sandro Abate Avellino e Global Work Capurso incrociano i destini al PalaDelMauro, nel match trasmesso su Sky Sport Max e su NOW venerdì 20 novembre alle 20.30. "Sarà fondamentale l’approccio alla gara”. Piero Basile addomestica a dovere i Lupi irpini: "Partita difficile e completamente diversa rispetto a quella contro la L84 Torino - ammonisce l’allenatore martinese - saremo chiamati noi in primis a fare la gara. Veniamo da tre risultati utili consecutivi e vogliamo allungare la striscia, ma incontriamo una squadra che ha cambiato l’allenatore e dovremo essere bravi a leggere la partita e concedere poco a un’avversaria che subisce tanti gol, ma ne fa molti". Massimo Abate, da buon capitano, carica i suoi: "In un giorno per noi importante e molto sentito, ad un anno dalla scomparsa del nostro presidente Jean Philippe Melillo, è una gara per noi campale - rimarca - il Capurso, se non affrontato con una prestazione seria, può rappresentare per noi uno scoglio insormontabile. Chiamiamo a raccolta la nostra tifoseria, serriamo i ranghi, sarà una sfida ardua". Juan Perri, dal canto suo, indica la retta via che il Capurso deve seguire nella trasferta avellinese. "Partita importante su un campo difficile - rimarca l’argentino - ci vuole massima attenzione e determinazione per cercare di portare punti preziosi a casa, che possono servire per il morale e soprattutto per la classifica. Siamo consapevoli della forza dell’avversario, soprattutto quando gioca in casa, ma noi daremo il massimo".
Il programma della 9^ giornata
Il programma completo della due giorni di Serie A: Covei Meta Catania Bricocity-Vinumitaly Petrarca (venerdì 20 novembre, ore 20.30), Feldi Eboli-Fortitudo Pomezia (venerdì 20 novembre, ore 20.30), Sandro Abate-Global Work Capurso (venerdì 20 novembre, ore 20.30 in diretta su Sky Sport Max e su NOW); Roma-Sporting Sala Consilina (sabato 21 novembre, ore 16), Came Treviso-Benevento (sabato 21 novembre, ore 17.30), Active Network-Napoli (sabato 21 novembre, ore 18).