Sandro Abate-Capurso stasera live su Sky

Qualità ed esperienza da una parte, estrema facilità di segnare dall’altra: con queste skills Sandro Abate Avellino e Global Work Capurso incrociano i destini al PalaDelMauro, nel match trasmesso su Sky Sport Max e su NOW venerdì 20 novembre alle 20.30. "Sarà fondamentale l’approccio alla gara”. Piero Basile addomestica a dovere i Lupi irpini: "Partita difficile e completamente diversa rispetto a quella contro la L84 Torino - ammonisce l’allenatore martinese - saremo chiamati noi in primis a fare la gara. Veniamo da tre risultati utili consecutivi e vogliamo allungare la striscia, ma incontriamo una squadra che ha cambiato l’allenatore e dovremo essere bravi a leggere la partita e concedere poco a un’avversaria che subisce tanti gol, ma ne fa molti". Massimo Abate, da buon capitano, carica i suoi: "In un giorno per noi importante e molto sentito, ad un anno dalla scomparsa del nostro presidente Jean Philippe Melillo, è una gara per noi campale - rimarca - il Capurso, se non affrontato con una prestazione seria, può rappresentare per noi uno scoglio insormontabile. Chiamiamo a raccolta la nostra tifoseria, serriamo i ranghi, sarà una sfida ardua". Juan Perri, dal canto suo, indica la retta via che il Capurso deve seguire nella trasferta avellinese. "Partita importante su un campo difficile - rimarca l’argentino - ci vuole massima attenzione e determinazione per cercare di portare punti preziosi a casa, che possono servire per il morale e soprattutto per la classifica. Siamo consapevoli della forza dell’avversario, soprattutto quando gioca in casa, ma noi daremo il massimo".