La Serie A di futsal, Benevento-Meta Catania su Sky10^ giornata
Insidiosa trasferta al PalaTedeschi per la capolista rossazzurra. Came Treviso-Active Network, piacere di stupire. Battesimo di fuoco per il nuovo allenatore del Napoli: al PalaVesuvio c’è il sentito derby con un Sandro Abate Avellino in grande forma. Oggi, venerdì 27 novembre, alle 20.30 Benevento-Meta Catania su Sky Sport 254
A quattro giornate dal termine di un girone di andata nel quale le prime otto parteciperanno alla Final Eight di Coppa Italia, i punti hanno un peso specifico diverso: valgono sempre tre, ma il margine di errore si assottiglia sempre più. In tal senso la decima giornata di regular season si inserisce in questo contesto del vietato, o quasi, sbagliare.
Dovara e Scarpitti
La capolista Covei Meta Catania è su Sky. Una trasferta insidiosa a Benevento per la lanciata squadra rossazzurra, sempre sì l’unica imbattuta della Serie A KINTO, ma reduce dal pari, con annessa rimonta subita nel finale contro il Vinumitaly Petrarca, che ha interrotto la striscia super positiva di otto successi di fila. “La trasferta di Benevento va affrontata con il piede giusto, sin da subito”. Ne è fermamente convinto Daniele Dovara, uno dei portieri a disposizione di Juanra. “Incontriamo una squadra forte, formata da tanti grandi giocatori, per questo serve concentrazione dal primo all’ultimo secondo - prosegue - noi stiamo bene sia fisicamente sia mentalmente, ci vogliamo rifare del pareggio subito in casa, per questo l’obiettivo è tornare a Catania con i tre punti, che sono fondamentali per continuare a crescere nel nostro nuovo percorso”. La sconfitta di misura di Treviso ha interrotto la striscia positiva da sei punti in due gare per un GG Team Wear Benevento in piena bagarre per entrare nelle otto partecipanti alla Coppa Italia. Fausto Scarpitti innesca la ripartenza giallorossa: "Veniamo da un’ottima prestazione contro la seconda forza del campionato Came Treviso - spiega l’allenatore dei campani - una gara nella quale abbiamo speso tanto e raccolto meno di quello che avremmo meritato. Abbiamo voglia di rivalsa e sicuramente proveremo a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista". Scarpitti non ha nessuna intenzione di arrendersi a un pronostico abbastanza chiaro visti i 13 punti che intercorrono tra Benevento e Meta Catania. "Sappiamo di affrontare la dominatrice di questo inizio di stagione che, al di là del pari casalingo con il Vinumitaly Petrarca, sta dimostrando di essere la formazione più in forma del momento, ma - conclude - sappiamo che facendo la gara perfetta possiamo metterli in difficoltà".
Gli altri match
Giornata molto interessante. L’assoluta rivelazione Came Treviso, addirittura seconda attualmente, vola a Rieti per incontrare un altro competitor in formissima, quell’Active Network capace di fermare sul pari i campioni d’Italia della L84 Torino e di sconfiggere addirittura il Napoli, provocando la crisi tecnica degli azzurri che ha portato Ciccio Angelini a dimettersi, sostituito da Carmine Tarantino. Battesimo di fuoco per il nuovo allenatore del Napoli: al PalaVesuvio arriva un Sandro Abate Avellino reduce da quattro risultati utili di fila, un derby che dirà molto in chiave Final Eight. Riecco la L84 Torino: i campioni d’Italia ricevono la grande delusa di questo scorcio di stagione, una Feldi Eboli sì in ritardo in classifica, ma pur sempre pericolosa; c’è tempo per pensare al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Futsal Champions League contro l’HIT Kyiv (corsaro 1-0 a Leini): i verdeneri devono pensare prima al presente, poi al 4 dicembre. Dopo il pazzo pari con la Roma, lo Sporting Sala Consilina chiede strada al pericolante Defender Giovinazzo per tornare a correre, mentre un rigenerato Vinumitaly Petrarca riceve a Padova una Roma a caccia di punti per la Coppa Italia. Global Work Capurso e Fortitudo Pomezia sanno benissimo cosa c’è in palio nella sfida di Sammichele di Bari: tre punti pesantissimi per la permanenza in categoria.
Il programma della 10^ giornata
Il programma completo della 10^ giornata: Gts Global Work Capurso-Fortitudo Pomezia (venerdì, ore 20), GG Team Wear Benevento 5-Covei Meta Catania Bricocity (venerdì, ore 20.30), L84 Torino-Feldi Eboli (venerdì, ore 20.30), Napoli Futsal-Sandro Abate (venerdì, ore 20.30), Sporting Sala Consilina-Defender Giovinazzo (venerdì, ore 20.30), Active Network-Came Treviso (sabato, ore 16), Vinumitaly Petrarca-Roma 1927 (sabato, ore 18.45)