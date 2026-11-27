Dovara e Scarpitti

La capolista Covei Meta Catania è su Sky. Una trasferta insidiosa a Benevento per la lanciata squadra rossazzurra, sempre sì l’unica imbattuta della Serie A KINTO, ma reduce dal pari, con annessa rimonta subita nel finale contro il Vinumitaly Petrarca, che ha interrotto la striscia super positiva di otto successi di fila. “La trasferta di Benevento va affrontata con il piede giusto, sin da subito”. Ne è fermamente convinto Daniele Dovara, uno dei portieri a disposizione di Juanra. “Incontriamo una squadra forte, formata da tanti grandi giocatori, per questo serve concentrazione dal primo all’ultimo secondo - prosegue - noi stiamo bene sia fisicamente sia mentalmente, ci vogliamo rifare del pareggio subito in casa, per questo l’obiettivo è tornare a Catania con i tre punti, che sono fondamentali per continuare a crescere nel nostro nuovo percorso”. La sconfitta di misura di Treviso ha interrotto la striscia positiva da sei punti in due gare per un GG Team Wear Benevento in piena bagarre per entrare nelle otto partecipanti alla Coppa Italia. Fausto Scarpitti innesca la ripartenza giallorossa: "Veniamo da un’ottima prestazione contro la seconda forza del campionato Came Treviso - spiega l’allenatore dei campani - una gara nella quale abbiamo speso tanto e raccolto meno di quello che avremmo meritato. Abbiamo voglia di rivalsa e sicuramente proveremo a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista". Scarpitti non ha nessuna intenzione di arrendersi a un pronostico abbastanza chiaro visti i 13 punti che intercorrono tra Benevento e Meta Catania. "Sappiamo di affrontare la dominatrice di questo inizio di stagione che, al di là del pari casalingo con il Vinumitaly Petrarca, sta dimostrando di essere la formazione più in forma del momento, ma - conclude - sappiamo che facendo la gara perfetta possiamo metterli in difficoltà".