La Spagna travolge l'Argentina, vince il Brasile

E' una gara amichevole senza storia quella giocata da Spagna e Argentina. La squadra di Lopetegui ha schiacciato l'Argentina, che nel match precedente aveva battuto l'Italia 2-0. E' finita 6-1 per la Spagna, con un super Isco che ha segnato una tripletta e che ha umiliato Sampaoli. Non è sceso in campo Messi, out per dei fastidi all'adduttore della coscia destra nell'ultima rifinitura con i compagni, motivo per cui lo staff medico ha deciso di non rischiarlo.

La Spagna umilia l'Argentina

Inizia bene l'Argentina con Higuain che accelera, ma sbaglia a tu per tu con de Gea. Dopo il primo tentativo a favore dell'Argentina, la Spagna passa in vantaggio e cambia il match. Succede al 12' con Diego Costa che, servito da Asensio, batte Romero e segna l'1-0. L'attaccante dell'Atletico Madrid si scontra proprio con il portiere dell'Argentina, viene medicato e poi torna nuovamente in campo. Romero, invece, chiede il cambio e al suo posto entra Caballero. Dopo il tentativo di Jordi Alba che spedisce alto, la Spagna si carica e raddoppia al 27'. Altro assist di Asensio, questa volta per Isco che porta il risultato sul 2-0. L'Argentina accorcia al 39' con Otamendi, colpo di testa per lui, che batte de Gea e riapre la partita, poco prima dell'intervallo. La rete dell'argentino, in realtà, è soltanto un'illusione: nel secondo tempo non c'è storia. Al 52' arriva la doppietta di Isco che, su assist di Iago Aspas, punisce una difesa piuttosto imprecisa in questa circostanza. Il centrocampista del Real Madrid è ancora protagonista del gol del 4-1 che porta la firma di Thiago Alcantara. Ma non finisce così. Dopo il palo colpito da Otamendi e l'esordio di Lautaro Martinez al posto di Higuain, Iago Aspas trova il quinto gol della giornata. La Spagna chiude in bellezza ancora con Isco (servito da Iago Aspas) autore del 6-1.