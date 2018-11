Non si tratta della classifica relativa al Pallone d'Oro, certo è che le gerarchie indicate dall’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) restituiscono gradi e ordine tra i campioni del 2018. In attesa dell’assegnazione del Ballon d’Or, Luka Modric è stato eletto come il miglior calciatore al mondo dell’anno solare attraverso il ranking stilato in base alle prestazioni nonché ai voti di una giuria composta da 90 esperti. Già premiato dalla FIFA, quindi, il centrocampista croato del Real Madrid si è aggiudicato un altro titolo e punta al terzo prestigiosissimo riconoscimento ambito da altri big (Mbappé e Varane su tutti). Ennesimo traguardo eccezionale per Modric, campione d’Europa con i Blancos e finalista al Mondiale in Russia con la Croazia, fuoriclasse che si piazza davanti ad altri protagonisti su scala planetaria.