Non c’è ancora alcuna ufficialità, ma stando a quanto scrivono in Argentina e in Spagna il ritorno di Leo Messi in nazionale ci sarà, e avrà anche una data precisa: 14 giugno 2019, il giorno dell’inizio della 46^ Copa America. L’obiettivo è fissato, e Marca scrive che “in quell’edizione quasi certamente ci sarà anche la Pulce”, che in questo momento sta già pensando al suo ritorno con la maglia dell’albiceleste alla caccia di quella gloria con la nazionale che ancora gli manca in carriera. Il numero 10 del Barcellona aveva preso una pausa dalla Selección lo scorso agosto, dopo il fallimentare Mondiale di Russia e annunciando al Ct Scaloni che non avrebbe preso parte parte alle amichevoli contro Guatemala e Colombia. Una decisione ponderata anche in vista delle sole partite non ufficiali in programma, dei suoi 31 anni e della voglia - come scrivono sempre in Spagna - di prendersi cura del proprio fisico senza giocare troppi match. La decisione non è ancora definitiva, ma Messi sta riflettendo molto, e già da molto tempo, sul suo ritorno.

Le parole di Scaloni

A seguire Marca c’è anche Olé, tra i principali giornali in Argentina. Sulle sue pagine lo stesso tema viene affrontato tramite le parole del Ct Scaloni, in passato da calciatore anche in Italia con le maglie di Lazio e Atalanta: “Con Leo non parliamo sempre ma ci sentiamo. Allenare Messi è un sogno di tutti gli allenatori, e per me lo sarebbe ancora di più. A breve discuteremo con lui per convincerlo a tornare in nazionale nel 2019. Con Leo Abbiamo un discorso in sospeso che speriamo possa finire nel migliore dei modi, in questo senso siamo tutti ottimisti, sarà un incontro positivo”.

Le parole di Tapia

Messi-Argentina sembra allora cosa fatta, ancor più che anche nelle parole del Ct si legge la speranza del grande ritorno della Pulce, autentico Messi-a del calcio in Argentina. “Leo ya está con ganas de volver”, scrivono sempre su Marca, cioè: Leo non vede l'ora di tornare. E dello stesso avviso era stato qualche tempo fa anche Claudio Tapia, numero uno della federazione argentina. Tra i due ci fu un incontro fugace in occasione della finale di Libertadores giocata a Madrid: quella volta nessun tentativo di convince la Pulce a tornare in nazionale, anche se la certezza del suo ritorno c’è sempre stata: “Messi? Leo non ha mai lasciato la nazionale, e non ho dubbi che quando sarà richiamato tornerà”. Tutti i tasselli sembrano allora andare nel verso giusto. E l’opportunità di vincere finalmente qualcosa con la maglia dell’Argentina, per di più nella Copa in casa dei rivali brasiliani, è un’occasione troppo importante da lasciarsi sfuggire.