Lautaro Martinez partirà titolare nell’amichevole che l’Argentina disputerà venerdì sera alle ore 21:00 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, contro il Venezuela. Ad annunciarlo è il commissario tecnico dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, che in apertura di conferenza stampa annuncia la formazione che scenderà in campo: “Armani; Tagliafico, Martinez, Foyth, Mercado; Montiel, Lo Celso, Paredes; G. Martinez, Messi, L. Martinez”. La notizia degli ultimi giorni è il ritorno di Lionel Messi in nazionale. “Siamo molto felici. Nonostante io sia giovane, posso allenarlo. Devo convincere la squadra ad accompagnarlo e a dare il meglio di sé. Ci aspettiamo che con il ritorno di Messi la squadra si rinforzi. Sto continuamente imparando e ascoltando: lo facevo da giocatore, lo continuo a fare da allenatore. Quando un giocatore si infortuna non è un bene né per l'allenatore né per il gruppo. Mi sarebbe piaciuto avere Angel Di Maria. Il Venezuela è un rivale difficile, è un buon banco di prova per il livello sudamericano. Siamo una grande squadra se ognuno porta il proprio granello di sabbia” ha detto l’allenatore alla vigilia della sfida.

Il genio Messi e i 10 argentini

Il rientro di Messi in nazionale è stato accolto con entusiasmo innanzitutto dalla federazione argentina, che ha voluto tributargli un video emozionante, in cui vari aspetti del suo gioco vengono paragonati ai più celebri connazionali, sportivi e non solo. Viene definito “genio” in più riprese, con il filmato che si conclude così: “Questo inverno, Messi torna nella Seleccion. Un genio, che prende le speranze di 50 milioni di argentini. Non perdertelo”.