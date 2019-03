A distanza di quasi 9 mesi dall’ultima apparizione in Nazionale, Leo Messi torna ufficialmente a giocare per l’Argentina del Ct Scaloni. Va in archivio la pausa rispettata dal fuoriclasse del Barcellona, stop dettato dall’ennesima delusione nell’Albiceleste dopo l’eliminazione agli ottavi contro la Francia ai Mondiali in Russia. Ci sarà anche la Pulga nelle amichevoli contro Venezuela e Marocco in programma il 23 e il 26 marzo, lui che è il recordman nella Selección per gol segnati (65 davanti ai 54 di Batistuta) e che occupa il 3° posto all-time in materia di presenze ufficiali, 128, lontano rispettivamente 17 e 19 caps da Zanetti e Mascherano. Un ritorno accolto con entusiasmo dai tifosi argentini, esaltati dalla presenza di un campione assoluto pronto a indossare nuovamente la camiseta più amata. E l’omaggio al 31enne di Rosario ha trovato una degna vetrina anche sui social, merito del video diffuso dall’AFA (la Federcalcio argentina) che ha emozionato i sostenitori della Nazionale e non solo.