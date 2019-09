È durata appena un mese l'avventura di Amantino Mancini sulla panchina del Foggia. L'allenatore brasiliano si è dimesso in seguito a divergenze con la società, ma ora è già voglioso di ripartire: “Il Foggia merita un palcoscenico importante, abbiamo fatto una partita di Coppa Italia in Serie D ma sembrava Serie B. Purtroppo è durata poco, ma voglio ripartire. Spero in Italia, questo paese mi ha dato tanto. Ho finito da poco il corso di UEFA PRO, ora posso allenatore ovunque”, ha dichiarato a Sky Sport. Parli di Mancini e pensi, ovviamente, alla Roma e a Luciano Spalletti. "I giallorossi sono sulla strada giusta, Fonseca è un bravo allenatore e ha fatto un grande lavoro allo Shakhtar. Farà tanto per la Roma. Spalletti? Mi ha dato tanto. In quel periodo veramente mi ha insegnato calcio. A lui m'ispiro molto, ovviamente non facendo copia e incolla ma prendendo idee importanti".

"Inter forte, sarà campionato divertente"

Sul campionato di Serie A, aggiunge: "L'Inter è una squadra tosta, ha un allenatore che dà tanto e in questo periodo è la squadra più in forma. Il Napoli può inserirsi, ha una grande rosa, una squadra che gioca a memoria e un allenatore che ha vinto tutto. Direi Juventus, Inter e Napoli, sarà un campionato molto divertente. Anche la Roma crescerà tantissimo e il Milan si riprenderà con Giampaolo".