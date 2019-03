In Premier League ha giocato anche Paul Gascoigne, 'costretto' a far convivere durante la sua carriera il proprio talento con dei vizi extracampo. Fu proprio l'abuso di alcol, oltre a una vita in generale non salutare, a fargli prendere qualche chilo di troppo e renderlo un giocatore over-size rispetto ai suoi compagni. Il peso-forma non ideale non gli ha impedito, comunque, di lasciare un segno indelebile in tutte le squadre in cui ha giocato - Giornata della lentezza: i momenti infiniti nello sport