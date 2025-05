I prossimi rivali dell'Inter in finale di Champions sfideranno il prossimo anno il Paris FC in un derby diviso… da una sola strada. I due stadi sono vicinissimi, secondo Google Maps appena a 44 metri l'uno dall'altro. Ma non è un caso unico nel calcio. Da Anfield e il fu Goodison Park a quei 50 metri di Salamanca, e non solo…

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT