Quello che sembrava essere un vero e proprio miracolo sportivo adesso si è ufficialmente trasformato in realtà. La nazionale di calcio delle Comore – piccolo arcipelago nell’Oceano Indiano con una popolazione che non supera i 900mila abitanti – si è qualificata alla prossima edizione della Coppa d’Africa che si disputerà in Camerun nel gennaio del 2022, dopo il rinvio causa pandemia. Un sogno divenuto realtà dopo il pareggio per 0-0 contro il Togo al termine della quinta giornata del gruppo G della qualificazioni: le Comore infatti hanno 9 punti, gli stessi dell’Egitto; risultato che garantisce di concludere il girone nei primi due posti – davanti a Kenya e Togo – con una giornata d’anticipo.