Nigeria, vittoria e ottavi. Il Var salva l'Egitto

COPPA D'AFRICA

Aubameyang, Lemina e Meye out: problemi al cuore

Missione compiuta per la Nigeria: tre gol, seconda vittoria consecutiva e pass per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa conquistato con un turno di anticipo. Tutto facile per le Eagles, che nella seconda giornata del girone D hanno superato il Sudan con un netto 3-1. Partita in discesa già nel primo tempo grazie alla rete del vantaggio siglata nei primi minuti da Chukwueze, poi l'uno-due micidiale a cavallo tra la fine della prima frazione di gioco e l'inizio della ripresa firmato da Awoniyi prima e Simon poi. Inutile, nel finale, il gol della bandiera per il Sudan segnato da Walieldin Khidir su calcio di rigore. Nella Nigeria 90' in campo (e cartellino giallo) per Ola Aina del Torino. Il Sudan adesso per rimanere in gioco dovrà cercare un risultato positivo nell'ultima giornata contro l'Egitto, che in serata ha trovato la prima vittoria nel torneo. Successo con il brivido per la Nazionale di Salah, autore del gol decisivo nell'1-0 contro la Guinea Bissau: a salvare la squadra di Queiroz è stato il Var, che all'82' ha annullato la rete del pareggio di Balde per un fallo di quest'ultimo. L'Egitto adesso avrà due risultati su tre per superare il turno.