Nel primo ottavo di finale di questo mercoledì 26 dicembre di Coppa d'Africa, l'Egitto di Salah batte la Costa d'Avorio di Kessié e Boga . Serataccia per il centrocampista del Milan, costretto al cambio alla mezz'ora per un problema al costato che sembrava portarsi dietro già da qualche minuto. Per decretare il vincitore del match, comunque, non sono bastati 120 minuti: la partita si è decisa ai rigori . Errore decisivo di Eric Bailly , il difensore del Manchester United che piace al Milan. Egitto ai quarti: incontrerà il Marocco domenica prossima.

La cronaca dell'incontro

A partire meglio è la Costa d'Avorio, che si rende protagonista proprio con Franck Kessié dopo pochi minuti, con un tiro che finisce a lato ma non di molto. Poco dopo il quarto d'ora di gioco, una grande occasione capita tra i piedi dell'egiziano Marmoush che da fuori area ci prova con un destro potente che si stampa sulla traversa. L'Egitto cresce ma la partita resta equilibrata. Le due squadre si creano due occasioni per parte prima dell'intervallo: per l'Egitto protagonisti Salah e la punta Mohamed, per la Costa d'Avorio Ibrahim Sangaré e Haller. Bravi i due portieri El Shenawi e Ali Sangaré a mantenere la porta inviolata. L'Egitto nel secondo tempo continua la sua crescita ma non trova il gol nonostante le grandi occasioni da gol capitate tra i piedi di Mohamed e Al Sulaya, che sciupano sul più bello due belle azioni. Col passare dei minuti aumenta la paura, con le due squadre che vedono diminuirsi le occasioni da gol tendendo a gestire il match senza aprirsi troppo. Si va prima ai supplementari, poi ai rigori: l'errore decisivo è di Eric Bailly, che calcia centralmente e vede il pallone deviato dal portiere egiziano, Abougabal. Costa d'Avorio eliminata: Egitto ai quarti.