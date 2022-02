Senegal, 3-1 al Burkina Faso: Koulibaly in finale

Diallo (su assist in rovesciata di Koulibaly del Napoli), Gueye e Sadio Mané i marcatori nel 3-1 sul Burkina Faso: il Senegal vola in finale dove affronterà la vincente tra Camerun ed Egitto

BURKINA FASO-SENEGAL: 1-3

Diallo 70' (S), Gueye 76' (S), Touré 82' (BF), Mané 76 (S)

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi (36' F. Ouédraogo); I. Kaboré, E. Tapsoba, Dayo, Yago; Blati Touré, Guira (68' Dj. Ouattara); Bandé (81' A. Tapsoba), G. Sangaré, Bayala (60' Sanogo); B. Traoré. Ct: K. Malo.

SENEGAL (4-3-3): E.Mendy; B. Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Ciss; I. Gueye, N. Mendy (90’+3’ N. Mendy), Kouyaté (65' P. Gueye); B. Dieng (78' P. Sarr), Diédhiou (65' I. Sarr), Mané. Ct: A. Cissé.

È il Senegal la prima finalista di questa edizione della Coppa d’Africa. La squadra allenata da Cissé ha infatti battuto per 3-1 il Burkina Faso in semifinale e ha ottenuto il pass per disputare il match che mette in palio il trofeo contro la vincente dell’altra semifinale, Camerun-Egitto. Dopo un primo tempo terminato sul punteggio di parità, il Senegal ha cambiato marcia nella ripresa quando ha trovato il vantaggio con Diallo del Psg, difensore cercato a gennaio dal Milan, su assist in rovesciata del calciatore del Napoli Koulibaly; di Gueye (Psg) e Mané (Liverpool) le altre reti.