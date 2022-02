Il Camerun chiude la Coppa d'Africa 2022 al terzo posto. La nazione ospitante del torneo ha vinto la finale per il 3° e 4° posto, battendo ai calci di rigore il Burkina Faso dopo una clamorosa rimonta da 0-3 a 3-3. Merito della doppietta del capitano Vincent Aboubakar , che ha chiuso la rassegna a quota 8 reti (nella storia solo Pierre Ndaye Mulamba dello Zaire ha segnato di più in una singola edizione con 9 gol nel 1974), e al rigore parato da André Onana , prossimo a vestire la maglia dell'Inter, che ha rimediato alla papera commessa nel primo tempo con un autogol nato da una presa sbagliata.

AMMONITI : Yago (B), Bahoken (C), Tapsoba A. (B), Toko Ekambi (C), Ouedraogo (B), Tapsoba E. (B)

24' Yago (B), 43' aut. Onana (B), 49' Ouattara D. (B), 72' Bahoken (C), 85' e 88' Aboubakar (C)

Il racconto del match

I primi 50 minuti sono un monologo del Burkina Faso, cinico nello sfruttare le occasioni a disposizione contro un Camerun rimaneggiato e in confusione. Il gol del vantaggio burkinabé arriva al 24° minuto: azione di Kaboré sulla destra, cross verso il secondo palo dove Yago anticipa Bassogog e batte Onana con un tiro di prima intenzione. Prima dell'intervallo c'è il raddoppio, ancora con Kaboré protagonista. Stavolta il suo cross viene letto male da Onana che insacca la sfera nella propria porta. Il tris del Burkina Faso a inizio secondo tempo con Djibril Ouattara sembra una sentenza per il match, ma il Camerun reagisce grazie ai cambi. Conceiçao manda in campo Aboubakar e Toko Ekambi che cambiano la partita. La rimonta dei leoni indomabili avviene negli ultimi venti minuti: prima Bahoken risolve una mischia su corner, poi Aboubakar sigla una doppietta in 180 secondi. È 3-3. La partita va direttamente ai calci di rigore: Onana para il penalty di Touré, nel Camerun non sbaglia nessuno. È festa per i padroni di casa che tornano sul podio del torneo dopo cinque anni.