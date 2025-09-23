Donnarumma, tutti i trofei vinti in carriera con club, Nazionale e individuali
Premiato alla cerimonia del Pallone d'Oro col trofeo Yashin, riservato al miglior portiere della stagione e vinto per la seconda volta dopo il 2021, Gigio Donnarumma a 26 anni vanta già una bacheca invidiabile. Sono 11 i titoli conquistati coi club oltre all'Europeo festeggiato con la Nazionale, lui che aspetta nuove coppe dopo l'arrivo al Manchester City. E all'elenco si aggiungono tanti premi individuali…
- 2016 (Milan)
- 2021/22 (Psg)
- 2022/23 (Psg)
- 2023/24 (Psg)
- 2024/25 (Psg)
- 2022 (Psg)
- 2023 (Psg)
- 2024 (Psg)
- 2023/24 (Psg)
- 2024/25 (Psg)
- 2024/25 (Psg)
- Euro 2021 (Italia)
- Golden Boy: 2019
- Miglior portiere Serie A: 2020/21
- Miglior portiere dell'anno in Serie A: 2020 e 2021
- Miglior portiere Ligue 1: 2022 e 2024
- Miglior portiere Europei: 2020
- Miglior giocatore Europei: 2020
- Trofeo Yashin: 2021, 2025
- Fifa FifPro World XI: 2021
- Miglior portiere dell'anno (IFFHS): 2021
- Miglior portiere dell'anno (Globe Soccer Awards): 2021