Donnarumma, tutti i trofei vinti in carriera con club, Nazionale e individuali

Premiato alla cerimonia del Pallone d'Oro col trofeo Yashin, riservato al miglior portiere della stagione e vinto per la seconda volta dopo il 2021, Gigio Donnarumma a 26 anni vanta già una bacheca invidiabile. Sono 11 i titoli conquistati coi club oltre all'Europeo festeggiato con la Nazionale, lui che aspetta nuove coppe dopo l'arrivo al Manchester City. E all'elenco si aggiungono tanti premi individuali…

PALLONE D'ORO, GIGIO NON CITA IL PSG E LUIS ENRIQUE

