Deschamps orientato a schierare le due punte più un trequartista: Griezmann dietro Thuram e Mbappé. Tchouameni a centrocampo da vertice basso. Tedesco con De Bruyne a supporto di Lukaku e Lukebakio e Doku sulle corsie, con Tielemans accanto a Onana a centrocampo.

Quello di scena a Dusseldorf è probabilmente l'ottavo di finale più prestigioso e anche quello più incerto nell'ipotesi di risultato a Euro 2024. Si affrontano Francia e Belgio, due delle nazionali più ricche di talento in Europa. La squadra di Deschamps ha chiuso, un po' a sorpresa il raggruppamento al secondo posto e potrà contare su uno Mbappé in condizioni leggermente migliori rispetto alla gara precedente dopo l'infortunio al naso. Il Belgio di Tedesco ha creato tanto e rispetto alla mole di gioco prodotta, probabilmente ha realizzato ancora troppo poco nonostante un potenziale offensivo di tutto rispetto. Gara aperta a qualsiasi risultato. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD