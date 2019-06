Se sei più alto, nel calcio, conta. Specie per i portieri. Il capitano della Mauritania Abdoul Ba non è passato inosservato in Coppa d'Africa per l'altezza, ma non è il giocatore più alto in assoluto. Peter Crouch a sorpresa si rivela "più basso" di altri colleghi. In classifica c'è anche il 19enne Alessandro Coppola

MAURITANIA SCONFITTA DAL MALI

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO