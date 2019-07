GENNARO GATTUSO: "Non è un segreto che il Boca sia tra le squadre che ho sempre ammirato. Sono stato fortunato a giocare due Coppe Intercontinentali contro di loro, ne ho vinto una e ho perso l'altra. Nel 2012 sono stato molto vicino a giocare lì. Perché non sono andato? Quando dicono che le donne governano in casa è vero. I miei figli erano davvero piccoli e la situazione familiare non era delle migliori per andare via. Ho avuto anche problemi di vista e non mi sentivo forte, perché qui bisogna giocare con gli attributi. Ho sempre avuto il sogno di giocare nella Bombonera"