Per anni avversari, oggi compagni di squadra. Le storie di Daniele De Rossi e di Mauro Zarate si incrociano e lo fanno nel modo più romantico possibile. Si sono ritrovati entrambi nel Boca Juniors, in Argentina, a fine carriera, dopo aver condiviso sei stagioni di Serie A. E non da rivali comuni, ma da protagonisti - dal 2008 al 2013, fatta eccezione per la parentesi dell’argentino con la maglia dell’Inter - del derby di Roma. Nel settembre 2016 l’ultima gara uno contro l’altro, era un Fiorentina-Roma 1-0. Adesso l’avventura fianco a fianco con i colori degli xeneizes. E l’antagonismo dei derby è subito (fino a un certo punto) dimenticato, il messaggio lasciato su Instagram da Zarate lo conferma: “Anni di rivalità nella Capitale, adesso lotteremo insieme. Benvenuto Daniele, questo è il Boca. E comunque - ha scherzato l’ex attaccante biancoceleste - sempre forza Lazio”. Ad accompagnare il post, la fotografia in allenamento di De Rossi e Zarate, impegnati da avversari in una partitella. Immagini che rievocano i momenti in cui i due si sfidavano all'Olimpico con le maglie di Roma e Lazio.