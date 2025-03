Introduzione

Ops, Sergio Ramos l'ha fatto di nuovo. Il Bad Boys per eccellenza del pallone (o almeno per quanto riguarda la conta dei cartellini) è salito a quota 30, e lode. Tondi come i rossi in carriera, l'ultimo solamente al quinto gettone con la maglia dei messicani del Monterrey. Con una clamorosa stranezza: in 180 partite di nazionale non è mai stato espulso. È suo il primato di giocatore con più rossi in Liga e pure in Champions. Ma di chi è il primato in Serie A? E nella storia dei Mondiali di calcio? Dati Transfermarkt

CALCIONE ALL'AVVERSARIO E ROSSO: L'ESPULSIONE DI RAMOS IN MESSICO. FOTO