12/17 Foto Instagram @tyronemings

TYRONE MINGS - Oggi gioca in Nazionale, su Transfermarkt vale 32 milioni, ma in passato era stato un senzatetto: "Era orribile, bagni e docce comuni, gente non proprio simpatica - aveva raccontato al Telegraph - Siamo stati quasi un anno in un dormitorio per senza tetto". Poi la gavetta, nel vero senso del termine, nelle serie più basse del calco inglese: ai tempi percorreva la città su una macchina con ruote dal colore diverso e freno a mano difettoso "mentre lavoravo in un pub e in un ufficio di consulenza per far quadrare i conti".