4/21 ©IPA/Fotogramma

KABAK



Nel calciomercato di gennaio 2021 i RADAR del Liverpool non si erano lasciati scappare questo difensore centrale turco che piaceva anche in Serie A. In realtà, non è stato riscattato dai reds e ha passato l'ultima stagione in prestito al Norwich (dallo Schalke). Peccato solo che sulla maglia porti stampato anche il nome, Ozan.