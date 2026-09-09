I calciatori con gli stipendi più alti in Europa nel 2026-2027
Tanta, tantissima Premier nella classifica dei giocatori più pagati (tra quelli dei cinque maggiori campionati europei); eppure, nonostante sia il campionato più ricco, quello inglese non domina le prime posizioni di questa top 30. Le big come Real, Barça, Psg e Bayern pagano i loro campioni quanto, se non più dei club inglesi. Mentre la Serie A ha un solo "rappresentante", Lautaro Martinez (dati Transfermarkt)
- stipendio lordo annuo: 16 mln €
* per tutti i giocatori della classifica si intendono sempre gli stipendi lordi e senza bonus
- stipendio lordo annuo: 16 mln €
- stipendio lordo annuo: 16 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,4 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,6 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,7 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,7 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,7 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,7 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,7 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,9 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,9 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,9 mln €
- stipendio lordo annuo: 16,9 mln €
- stipendio lordo annuo: 17,2 mln €
- stipendio lordo annuo: 18,1 mln €
- stipendio lordo annuo: 18,1 mln €
- stipendio lordo annuo: 18,1 mln €
- stipendio lordo annuo: 18,2 mln €
- stipendio lordo annuo: 20 mln €
- stipendio lordo annuo: 20,8 mln €
- stipendio lordo annuo: 20,8 mln €
- stipendio lordo annuo: 20,8 mln €
- stipendio lordo annuo: 21,1 mln €
- stipendio lordo annuo: 22,8 mln €
- stipendio lordo annuo: 25 mln €
- stipendio lordo annuo: 27,1 mln €
- stipendio lordo annuo: 31,2 mln €
- stipendio lordo annuo: 31,2 mln €
- stipendio lordo annuo: 31,7 mln €