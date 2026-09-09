 I calciatori con gli stipendi più alti in Europa 2026 2027 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

I calciatori con gli stipendi più alti in Europa nel 2026-2027

classifica fotogallery
30 foto

Tanta, tantissima Premier nella classifica dei giocatori più pagati (tra quelli dei cinque maggiori campionati europei); eppure, nonostante sia il campionato più ricco, quello inglese non domina le prime posizioni di questa top 30. Le big come Real, Barça, Psg e Bayern pagano i loro campioni quanto, se non più dei club inglesi. Mentre la Serie A ha un solo "rappresentante", Lautaro Martinez (dati Transfermarkt)

Calcio: altre fotogallery

Mourinho fa 161 in Champions: è 5° in classifica

classifica

José Mourinho continua a collezionare panchine in Champions League. Lo Special One, tornato alla...

13 foto

Leo Messi vicino all'acquisto dell'Eldense

nuova avventura

Non ha ancora annunciato il suo ritiro come calciatore, anche se l'addio all'Argentina c'è già...

39 foto

Servette, dal Bologna arriva Karlsson

Calciomercato

Se il calciomercato è chiuso nei principali campionati europei, altri paesi permettono ancora...

178 foto

Ranking per club: l'Inter è al 5° posto

classifica

Con l'inizio della Champions è ricominciata anche la corsa al ranking Uefa: in vetta c'è il...

28 foto

Nuovo anno, nuovo Ranking nazioni: si riparte

classifica

Nuova stagione, nuovi calcoli e nuova rincorsa al famoso posto extra per la Champions League....

22 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza