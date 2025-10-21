Under 21 più decisivi in Europa: Nico Paz è 1°, anche Bonny in top five. Classifica
Come si fa a giudicare decisivo un giocatore? Dalla somma di gol e assist, per esempio. E tra gli Under 21 che giocano nei primi cinque campionati d'Europa, nessuno è meglio dell'argentino Nico Paz. Il talento del Como è in vetta alla graduatoria stilata con i dati di Transfermarkt. Come lui il trequartista dell'Eintracht Francoforte Can Uzun. Tra i primi, altri due turchi, Kenan Yildiz e Arda Guler. Spazio anche per l'interista Bonny in top five
- 4 gol e 4 assist
- Squadra: Como
- Paese: Argentina
- Età: 21 anni
- 5 gol e 3 assist
- Squadra: Eintracht Francoforte
- Paese: Turchia
- Età: 19 anni
- 3 gol e 4 assist
- Squadra: Real Madrid
- Paese: Turchia
- Età: 20 anni
- 2 gol e 5 assist
- Squadra: Barcellona
- Paese: Spagna
- Età: 18 anni
- 3 gol e 3 assist
- Squadra: Inter
- Paese: Francia
- Età: 21 anni
- 4 gol e 1 assist
- Squadra: Union Berlino
- Paese: Germania
- Età: 20 anni
- 2 gol e 3 assist
- Squadra: Werder Brema
- Paese: Belgio
- Età: 21 anni
- 3 gol e 1 assist
- Squadra: Colonia
- Paese: Germania
- Età: 19 anni
- 2 gol e 2 assist
- Squadra: Augsburg
- Paese: Germania
- Età: 20 anni
- 2 gol e 2 assist
- Squadra: Olympique Marsiglia
- Paese: Francia
- Età: 18 anni
- 1 gol e 3 assist
- Squadra: Juventus
- Paese: Turchia
- Età: 20 anni
- Joao Neves (Paris Saint Germain)
- Eli Kroupi (Bournemouth)
- Adrian Liso (Getafe)
- Malick Fofana (Lione)
- Bilal El Khannouss (Stoccarda)
- Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Francoforte)
- Matias Fernandez Pardo (Lille)
- Christian Kofane (Bayer Leverkusen)
- Ernest Poku (Bayer Leverkusen)
- Rayan Fofana (Lens)
- Yankuba Minteh (Brighton)
- Diego Moreira (Strasburgo)
- Bazoumana Tourè (Hoffenheim)
- Arsene Kouassi (Lorient)
- Desiré Doué (Psg)
- Lamine Camara (Monaco)
- El Hadji Malick Diouf (West Ham)
- Bilal Nadir (Marsiglia)