Come si fa a giudicare decisivo un giocatore? Dalla somma di gol e assist, per esempio. E tra gli Under 21 che giocano nei primi cinque campionati d'Europa, nessuno è meglio dell'argentino Nico Paz. Il talento del Como è in vetta alla graduatoria stilata con i dati di Transfermarkt. Come lui il trequartista dell'Eintracht Francoforte Can Uzun. Tra i primi, altri due turchi, Kenan Yildiz e Arda Guler. Spazio anche per l'interista Bonny in top five

