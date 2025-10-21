Esplora tutte le offerte Sky
Under 21 più decisivi in Europa: Nico Paz è 1°, anche Bonny in top five. Classifica

CLASSIFICA fotogallery
12 foto

Come si fa a giudicare decisivo un giocatore? Dalla somma di gol e assist, per esempio. E tra gli Under 21 che giocano nei primi cinque campionati d'Europa, nessuno è meglio dell'argentino Nico Paz. Il talento del Como è in vetta alla graduatoria stilata con i dati di Transfermarkt. Come lui il trequartista dell'Eintracht Francoforte Can Uzun. Tra i primi, altri due turchi, Kenan Yildiz e Arda Guler. Spazio anche per l'interista Bonny in top five

