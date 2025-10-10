Scorrendo la lista - tra giocatori di remote squadre di club del centro e nord Europa, o nazionali vietnamiti e uzbeki - non vi sarà sfuggito un nome attualmente senza squadra, svincolato: il senegalese Amara Diouf. Ma com'è possibile che un giovane talento di grande prospetto non sia accerchiato da squadre e, anzi, non ne abbia una?

La sua storia: attaccante da tempo acclamato come prossima superstar africana e prodotto della celebre accademia 'Generation Foot' che ha sfornato - tra gli altri - gente come Sadio Mané. Ha brillato alla Coppa d'Africa U17 del 2023 (Scarpa d'Oro a soli 15 anni) e pure ai Mondiali U17 del 2023. Poi ha subìto un grave infortunio al legamento del ginocchio la scorsa estate, da lì l'interruzione del rapporto con la 'Generation Foot', lasciandosi peraltro alle spalle un trasferimento quasi certo al Metz in Francia. Oggi sta recuperando dai suoi guai fisici e spera in un nuova squadra per continuare a coltivare il suo talento. Si vocifera - scrive il Guardian - abbia firmato un pre-contratto con il Fenerbahçe che entrerà in vigore il giorno del suo diciottesimo compleanno.