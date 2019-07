REAL MADRID-ATLETICO MADRID 3-7

1', 28', 45' su rig., 51' Diego Costa (A), 8' Joao Felix (A), 19' Correa (A), 65' Nacho (R), 70' Vitolo (A), 85' rig. Benzema (R), 89' Javier Hernandez (R)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois (46' Keylor Navas); Odriozola (46' Carvajal), Nacho, Sergio Ramos (62' Javier Hernandez), Marcelo (62' Bale); Modric (62' Kubo), Kroos, Isco (62' Rodrygo); Vinicius (46' Lucas Vazquez), Jovic (30' Benzema), Hazard (62' Adrian de la Fuente). All.: Zidane

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier (65' Carlos Isaac), Savic (66' Felipe), Hermoso (66' Montero Rubio), Renan Lodi (66' Manuel Sanchez); Joao Felix (66' Vitolo), Koke (66' Marcos Llorente), Saul (66' Hector Herrera), Lemar (66' Sanabria); Diego Costa, Morata (13' Correa) (66' Sergio Camello). All.: Simeone

Ammoniti: Nacho (R), Isco (R), Saul (A).

Espulsi: 65' Diego Costa (A) e Carvajal (R)

Dieci reti, una rissa e due espulsioni. Real Madrid-Atletico Madrid, giocata al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, per l'International Champions Cup, è stata tutto meno che un'amichevole. A vincere il derby spagnolo sono stati i colchoneros con uno spettacolare 7-3. Mattatore di serata, Diego Costa: l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ha firmato il successo della formazione allenata da Diego Simeone con ben quattro reti.

Partita subito in discesa per l'Atletico, in vantaggio dopo meno di 60 secondi proprio con Costa. Punteggio sul 3-0 dopo appena 19 minuti, grazie ai centri di Joao Felix e Correa. Real non pervenuto nel primo tempo e punito ancora da Diego Costa, con la rete del 4-0 dopo appena 28 minuti e il pokerissimo su calcio di rigore all'ultimo minuto del primo tempo. Nel secondo tempo i blancos mostrano una reazione solo dopo la sesta rete dell'Atletico, firmata al 51' ancora da Diego Costa. L'attaccante ha poi parzialmente macchiato la sua serata magica, vedendosi sventolare il cartellino rosso dopo una rissa con Dani Carvajal (espulso a sua volta). Di Nacho il centro del 6-1 al 65', ma toccava a Vitolo ripristinare le distanze cinque minuti dopo. Le reti di Benzema su rigore e del giovane Javier Hernandez nel finale hanno solo reso meno roboante nei numeri la vittoria dei colchoneros e la sconfitta della formazione allenata da Zinedine Zidane. La giornata nera del Real non si è però fermata qui: Luka Jovic, attaccante arrivato dall'Eintracht Francoforte, è stato costretto a chiudere la sua partita prima del previsto per un infortunio alla caviglia rimediato nel primo tempo in uno scontro di gioco con il portiere dell'Atletico Oblak. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma per il Real si tratta dell'ennesimo infortunio in pre-season dopo quelli che hanno riguardato Mendy, Brahim Diaz e in particolare Marco Asensio nella precedente partita giocata contro l'Arsenal (grave infortunio al crociato e stop di 8 mesi per lo spagnolo classe 1996).