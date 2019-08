Terza e ultima partita di International Champions Cup per la Juventus che, dopo la sconfitta contro il Tottenham e la vittoria ai rigori con l'Inter, affronterà l'Atletico Madrid a Stoccolma. Bianconeri appena atterrati, calcio d'inizio fissato per sabato alle ore 18. Dall'altra parte i Colchoneros, proprio come lo scorso 12 marzo, quando un super Cristiano Ronaldo rese possibile la pazza rimonta dell'Allianz nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. Fra i convocati di Sarri, ovviamente, c'è anche lui. Prima in arrivo pure per Danilo, arrivato a Torino da qualche giorno nell'affare che ha portato Cancelo al City. Rientra Chiellini dopo aver saltato la tournèe asiatica a causa di un problema al polpaccio. Sull'aereo per Stoccolma anche Dybala e Mandzukic, al centro delle voci di mercato. La Juventus, poi, è attesa dalla classica amichevole in famiglia contro la Primavera a Villar Perosa (14 agosto), ultima sgambata prima dell'inizio del campionato. Il Parma il primo avversario, poi sarà subito il momento del Napoli. Intanto, però, Sarri pensa all'Atletico. Questo l'elenco dei convocati:

Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Pellegrini, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.

Dybala e Manduzkic in campo

A Stoccolma ci saranno anche Dybala e Mandzukic appunto. I due, dopo aver detto di no alla Premier, lavorano per convincere Sarri. L'argentino, che ha trattato con il Manchester United prima e con il Tottenham poi, ha visto la trattativa con gli Spurs bloccata proprio dalla Juventus, priva di un'alternativa come invece sarebbe potuta essere Lukaku nell'affare con i Red Devils. Chi ha rifiutato il trasferimento last-minute ad Old Trafford è stato anche Mandzukic, che ha preferito non cambiare maglia in extremis nonostante la chiamata di Solskjaer. I due restano comunque sul mercato, in attesa di altre offerte che non arriveranno dalla Premier, dove il mercato in entrata è ormai chiuso. Ora, però, spazio solo al campo.