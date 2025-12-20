 Mate e calciatori: la cannuccia del Dibu e come si prepara | Sky Sport
Dalla cannuccia del Dibu ai segreti di Messi: tutto sul mate, la bevanda dei campioni

All'occhio più attento non sarà sfuggito il bellissimo dettaglio sulla "bombilla" del "porongo" del Dibu Martinez, cioè la citazione della paratona su Kolo Muani nella finale dei Mondiali impressa sulla cannuccia del suo mate, la bevanda del Sudamerica che spopola da tantissimi anni nel calcio. È il momento di scoprire di cosa si tratta, come si prepara e quali sono i suoi benefici

