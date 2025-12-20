Dalla cannuccia del Dibu ai segreti di Messi: tutto sul mate, la bevanda dei campioni
All'occhio più attento non sarà sfuggito il bellissimo dettaglio sulla "bombilla" del "porongo" del Dibu Martinez, cioè la citazione della paratona su Kolo Muani nella finale dei Mondiali impressa sulla cannuccia del suo mate, la bevanda del Sudamerica che spopola da tantissimi anni nel calcio. È il momento di scoprire di cosa si tratta, come si prepara e quali sono i suoi benefici
- È una bevanda tipica sudamericana ricavata dall'infusione di foglie d'erba mate (lo yerba mate o semplicemente yerba), una pianta originaria proprio del Sudamerica. Quasi un tè — e infatti è anche chiamato tè del Paraguay — perché segue un procedimento simile: l'erba mate è essiccata, tagliata e sminuzzata. Quindi si procede alla preparazione e alla sua degustazione con un kit reso ormai icona dai calciatori di tutto il mondo.
- Lo yerba mate, ovviamente. Quindi — stando sulla versione tradizionale senza esplorare varie varianti — ci si deve munire di un porongo: l'apposito recipiente bombato che vediamo sempre in mano ai calciatori; e di una bombilla, la cannuccia. Ma come si prepara? Con pazienza e seguendo minuziosamente tanti piccoli passaggi.
- Riempire il porongo per 3/4 con la yerba mate
- Coprire l'imboccatura col palmo, capovolgere e agitare energicamente. Questo step porta la polvere fine in superficie, evitando che intasi la cannuccia
- Inclinare il mate a 45° in modo che tutta l'erba si accumuli su un lato
- Versare poca acqua tiepida nel lato vuoto e aspettare un minuto
- Inserire la bombilla - la cannuccia - nel lato umido, cercando di "bloccare" la montagnetta di erba secca sul lato
- Versare acqua calda (ma mai bollente) sempre vicino alla cannuccia. Il mate è pronto
- Di bombilla ce ne sono tantissime e di tantissimi tipi, basti osservare bene gli arrivi allo stadio e i walk around dei calciatori. Il Dibu Martinez, per esempio, ne ha una personalizzata con la sua posa al momento della parata su Kolo Muani all'ultimo minuto dell'ultima finale Mondiale
- L'uscita a gambe aperte (con salvataggio di polpaccio) in Argentina è ormai diventata icona, un po' come "Mr. Logo" Jerry West ha fatto col marchio NBA
- Ad ogni modo, se voleste un video a supporto della preparazione, vi basterà riguardare la spiegazione del Papu Gomez ai tempi dell'Atalanta
- Sì, ma che benefici porta il mate? Anni fa Messi disse di berlo prima e dopo gli allenamenti, e prima e dopo le partite. Può aiutare a mantenere alta concentrazione, velocità di reazione e forma fisica. Come tante altre bevande o cibi, nel tempo, si è trasformata in simbolo di tradizione e convivialità.
- Anche Papa Francesco era un grande fan del mate
- Questione di priorità. Era la Coppa del mondo del 2018 in Russia e la nazionale allenata da Tabarez partì con ben 180 chili di yerba mate, talmente tanti da dover chiedere un permesso speciale per l'importantissimo carico. Suarez e compagni si erano portati dietro anche centinaia di dolci, tra cui mele cotogne, patate dolci e latte, in questo caso per un totale di circa 30 kg.