A caccia di un'altra impresa in Nations League, l'Ungheria se la gioca a Cesena. Partita speciale per Marco Rossi, CT dei nostri avversari che rivive una sfida già affrontata in passato da altri italiani contro gli Azzurri. Ma cosa succede quando un allenatore si trova di fronte la Nazionale del proprio Paese d'origine? Imprese e tabù, vittorie prestigiose e tanta emozione. Riviviamo alcuni precedenti da ricordare

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA