La Serie A si ferma, spazio alle nazionali. Azzurri e azzurrini. Gigi Di Biagio ha stilato la lista dei convocati per le due gare amichevoli contro Austria e Croazia: 26 giocatori, due novità.

Si tratta di Luiz Felipe Ramos e Gabriele Moncini, rispettivamente difensore della Lazio e attaccante del Cittadella, entrambi alla prima chiamata con l'Under 21. Il primo gioca in Serie A, quest'anno ha collezionato 17 presenze e un gol tra campionato e coppe. Nato in Brasile, si chiama così in onore dell'ex ct della Seleção Felipe Scolari. Ha giocato due partite con l'Under 20 brasiliana e tre stagioni fa giocava in Serie D con la maglia dell'Ituano. Tare l'ha scovato dal nulla portando in Italia per 500mila euro, Inzaghi l'ha valorizzato facendolo esordire in Serie A nel 4-1 contro il Milan, appena l'anno scorso. Moncini, invece, in stagione ha già siglato 6 reti in 7 partite in Serie B.

La lista dei convocati di Di Biagio

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Simone Scuffet (Kasimpasa);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Luiz Felipe (Lazio), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Andrea Pinamonti (Frosinone).