Prima la convocazione con l’U-21 italiana, poi l’abbandono del ritiro della Nazionale vanificando il suo debutto in Azzurro. Chiamato dal Ct Gigi Di Biagio, Luiz Felipe ha deciso di rinunciare alla maglia dell’Italia dopo essersi aggregato con i compagni. Lo ha annunciato la FIGC attraverso un comunicato ufficiale: "Il calciatore della Lazio Luiz Felipe, convocato in Nazionale Under 21, ha raggiunto questa sera la sede del ritiro degli Azzurrini a Roma ed ha manifestato uno stato d’animo, legato alla doppia nazionalità italiana e brasiliana, che non gli avrebbe consentito di partecipare con serenità alle prossime due gare amichevoli con Austria e Croazia". Nato in Brasile a Colina nello stato di San Paolo, classe 1997, Luiz Felipe Ramos Marchi milita in biancoceleste dall’estate 2016 dopo il trasferimento dall’Ituano per 750mila euro: 17 presenze e un gol in stagione agli ordini di Simone Inzaghi, lui che in due occasioni aveva già indossato la maglia della Seleção U-20 sebbene avesse accettato la chiamata dell’U-21 con la quale i contatti erano frequenti da tempo. Nel massimo rispetto per il dietrofront del giocatore, Di Biagio ha deciso di cancellare il nome del difensore dall’elenco dei convocati facendolo rientrare nel proprio club.