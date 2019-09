Cinque vittorie su 5, l'Italia che vince anche senza brillare. Contro la Finlandia, però, Mancini sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto all'undici che ha battuto l'Armenia. Senza snaturare la squadra, senza rinunciare alla sua filosofia, ma assecondando quelli che sono i suoi dubbi al momento: quanto avranno recuperato i suoi dopo la gara di giovedì? E quanto potrebbe incidere il fatto che a settembre il nostro calcio sia ancora alle prese con le prime partite, a differenza di altri campionati come la Premier, in cui è partito benissimo proprio il finlandese Pukki?

Domande che, prima di uno scontro cruciale contro i secondi del girone (la Finlandia sogna l'aggancio in vetta all'Italia), trovano risposta nei possibili cambi che Mancini ha in mente. Uno, obbligato, vedrà lo squalificato Verratti sostituito da Sensi, per non rinunciare alla mediana con i due play. Con il regista dell’Inter, infatti, il "titolarissimo" Jorginho e probabilmente Lorenzo Pellegrini, al posto di un Barella apparso spento in Armenia. In attacco Belotti ha segnato e aiutato la squadra, ma non è escluso che contro la Finlandia possa riposare per far posto a Immobile, così come in difesa sono stati preallertati Acerbi e Izzo, possibili sostituti di Romagnoli e Florenzi.

PROBABILI FORMAZIONI:

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Pukki, Tuominen. All. Kanerva

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. All. Mancini