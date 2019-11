Sarà Stephanie Frappart l'arbitro di Italia-Armenia Under 21, partita in programma per martedì 19 novembre e valida per il gruppo 1 di qualificazioni all'Europeo 2021 di categoria. Si tratta della prima partita nella storia della nostra nazionale Under 21 diretta da un arbitro donna.

Dalla Supercoppa Europea in agosto alla presenza fissa in Ligue 1

Nata il 14 dicembre 1983 a Herblay, in Francia, Frappart vanta nella sua carriera la direzione di Liverpool-Chelsea, finale di Supercoppa Europea giocata lo scorso 14 agosto a Istanbul. Un mese prima (il 7 luglio) aveva arbitrato la finale del mondiale femminile, Stati Uniti-Olanda. Nel suo 2019 c'è anche l'esordio in Ligue 1, in Amiens-Strasburgo del 28 aprile. Una partita che l'ha lanciata anche nel massimo campionato maschile francese, dove è ormai una presenza di sicuro affidamento.

Nicolato: "Frappart? L'importante è far rispettare le regole"

Il ct dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha commentato così in conferenza stampa l'ufficialità della designazione UEFA: "Se dirigerà una donna, vuol dire che è

brava. Secondo me un arbitro, donna o uomo, deve far rispettare le regole in campo".