Coronavirus, l'amichevole Germania-Italia a porte chiuse

L'amichevole tra Germania e Italia, in programma il prossimo 31 marzo a Norimberga, si disputerà a porte chiuse per fronteggiare l’emergenza legata al diffondersi del Coronavirus. Ad annunciarlo ufficialmente è il profilo Twitter della Federcalcio tedesca: "L'amichevole internazionale tra Germania e Italia in programma il 31 marzo a Norimberga, secondo l'attuale stato di pianificazione, deve avvenire a porte chiuse. La Federcalcio tedesca è stata informata oggi dalla città di Norimberga", si legge nella nota. La FIGC, con una nota sul proprio sito web, ha inoltre comunicato la sospensione della vendita dei biglietti, annunciando il rimborso per tutti coloro che avevano già acquistato i tagliandi per assistere al match.