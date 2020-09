L'amichevole del 7 ottobre contro la Moldova si disputerà a Firenze, invece che a Parma, mentre sono in corso delle valutazioni per un eventuale spostamento della sfida di Nations League dell'11 ottobre contro l'Olanda, al momento in programma a San Siro. Tutte le sfide si svolgeranno ancora senza tifosi

Cambio di programma per la Nazionale, che si prepara ad affrontare tre impegni ravvicinati nella prima metà di ottobre. Se le date delle gare sono state confermate, così come l'obbligo di disputarle a porte chiuse, non così per la sede nella quale queste partite verranno svolte: l'amichevole del 7 ottobre contro la Moldova non si giocherà più al Tardini di Parma, bensì al Franchi di Firenze, mentre la FIGC sta ragionando con la Federazione dei Paesi Bassi sul luogo in cui disputare la sfida di Nations League tra le due nazionali, al momento prevista per l'11 ottobre a Milano. Novità anche per l'Under 21 che non giocherà più la gara contro l'Irlanda a Benevento, ma scenderà in campo a Pisa.