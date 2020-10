Alla vigilia della sfida amichevole con la Moldavia, Roberto Mancini ha presentato la gara in conferenza stampa, partendo dall’argomento più attuale: come il calcio si adatta al coronavirus. "I positivi non sono per forza malati, al momento non abbiamo grandi problemi. I giocatori della Juventus arriveranno probabilmente mercoledì. Che il calcio sia litigioso fa parte del nostro DNA. Bisogna pensare quando si parla: per tutti gli italiani lo sport è un diritto come la scuola. Non è una cosa così, abbiamo diritto a tutto questo ed è una priorità dal momento che è praticato da milioni di italiani a tutti i livelli" ha spiegato il commissario tecnico della Nazionale, rispondendo al ministro Speranza che nei giorni scorsi aveva definito il calcio non una priorità, invitando a parlare più di scuola che di pallone.