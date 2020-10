Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale Italiana ha parlato in conferenza stampa da Coverciano, in vista della sfida di Nations League contro la Polonia: "Mancini ha saputo ricostruire tutto. Dobbiamo proseguire su questa scia. PSG? La finale di Champions mi ha fatto crescere". Poi l'appello ai giovani sulla pandemia: "Momento difficile per tutti, evitate le feste e tutelate i vostri familiari" UNDER 21, RINVIATA ISLANDA-ITALIA

Dopo l’amichevole di mercoledì scorso vinta 6-0 contro la Moldavia, per l’Italia è tempo di Nations League. Gli Azzurri sfideranno infatti Polonia e Olanda rispettivamente domenica 11 e mercoledì 14 ottobre. E in vista del prossimo impegno, a parlare in conferenza stampa a Coverciano è stato Marco Verratti, centrocampista del PSG: "Il prossimo sarà un match complicato. La Polonia ha grandi individualità, ma noi conosciamo la nostra forza e sappiamo come metterli in difficoltà". Con il corso di Roberto Mancini che prosegue con positività: "Lui ci ha riportato entusiasmo ed è stato bravo a ricostruire. Ci fa giocare bene e con spensieratezza. Finora abbiamo fatto un percorso bellissimo, e dobbiamo proseguire su questa scia. La striscia di imbattibilità ci fa stare bene. Non è un peso, anzi: ci dà una grande mano a proseguire sulla strada che abbiamo preso. Abbiamo un centrocampo formato da ottimi giocatori, tutti si fanno sempre trovare pronti ed è questo che conta di più".