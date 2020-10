1/27

Non ci sarà l'U-21 di Paolo Nicolato contro l'Irlanda, capolista del gruppo 1 sulla strada dell'Europeo di categoria. A causa dei positivi al Covid-19 nel gruppo dei convocati, sarà la Nazionale U-20 a scendere in campo a Pisa. Una decisione comunicata dalla Figc che, ha deciso di aggregare anche Cutrone, Ricci, Sottil e Tonali, già guariti dal virus. Sarà in ogni caso una possibilità per tanti giovani talenti di mettersi in mostra. A guidarli Alberto Bollini, Ct che dispone di ragazzi già noti e altri in rampa di lancio. Conosciamoli meglio

Troppi positivi nell'Under-21: con l'Irlanda l'U-20